PTT tanzim satışları nasıl alınır | ePttAVM e tanzim satış fiyatları sorgula

İstanbul ve Ankara’da tanzim satış çadırlarının kurulmasından sonra sebze fiyatlarında önemli düşüşler olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın PTT üzerinden tanzim satışların da yapılacağını duyurmasından sonra PTT üzerinden tanzim satışları da başladı. ePttAVM üzerinden e-tanzim satış ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. PTT tanzim satışları nasıl alınır ePttAVM e tanzim satış ekranı sorgulama

ePttAVM üzerinden e-tanzim satış ekranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pazarda ve markette sebze ve meyvenin cep yakması sonucunda İstanbul ve Ankara’da tanzim satış noktaları açılmıştı. Vatandaşlar uzun kuyruklara girince hükümet çözümü ePttAVM'de buldu. Kargo fiyatları ile sebze fiyatları da belirlendi. Ancak satışların sadece Ankara’ya yapılacak olması vatandaşların çok büyük çoğunluğunun bu imkandan faydalanamayacağı anlamına geldi. Türkiye Kazanacak

“Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında pazar alışverişi ePttAVM.com’da başladı. Tarladan evinize, en taze sebze ve meyveler aracısız olarak kapınıza geliyor. Pazar alışverişleriniz evinizin rahatlığında bir tıkla kapınızda.

*Ürün çeşitlerinden, tek seferde en fazla üç kilo satın alma işlemi gerçekleştirilebilir.

*Satışlarımız Ankara'dan sonra şimdi de İstanbul'da.

* Satışlarımız stoklarla sınırlıdır. Günlük stok güncellemesi gerçekleştirilmektedir. Stoklardan faydalanabilmek için sitemizi takip etmeye devam ediniz.

İnternette başlayan tanzim satış fiyatlar:

Havuç 2.50 TL

Ispanak: 4 TL

Maydanoz 2.25 TL

Salatalık 4 TL

Patates 2 TL

Soğan 2 TL

Patlıcan 4.5 TL

Biber 6 TL