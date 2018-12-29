PTT kartları kazandırıyor

Toplumun çeşitli kesimlerine yönelik Pttkart projeleri geliştiren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), büyük ilgi gören bu hizmetine bir yenisini ekledi. PTT, 1-31 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenleyeceği kampanyayla “Motif Kart”, “Pttkart Esnaf” ve “Kampüs Pttkart” kullanıcılarının gıda ve giyim alışverişlerinde geçerli olacak kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde “Motif Kart”, “Pttkart Esnaf” ve “Kampüs Pttkart” sahipleri, yeni yılın ilk ayında yapacakları her 50 TL üstü 1’inci, 2’nci ve 3’üncü alışverişte 5’er TL olmak üzere toplam 15 TL kazanacak.