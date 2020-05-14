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Spor

PTT Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu'nun sözleşmesi yenilendi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:19:35 -
PTT Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu'nun sözleşmesi yenilendi


ANKARA (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden PTT Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu'yla yola devam kararı aldı.

PTT Spor Kulübünden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunun tescil edilmesinin ardından gelecek sezonun planlanmasına başlandığı ve Bedestenlioğlu'nun sözleşmesini bir yıl uzatıldığı ifade edildi.

Kulüp başkanı Ali İhsan Karaca, istikrar ve başarı için Mehmet Bedestenlioğlu'yla yeniden anlaştıklarını aktararak, "Koronavirüs şartlarını ve yaşanan dezavantajları avantaja çevirip gelecek sezona hocamızla hazırlanacağız. Yeni sezona tam anlamıyla hazır bir takım olarak başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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