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Yaşam PTT bugün açık mı? Kargolar çalışıyor mu?
Yaşam

PTT bugün açık mı? Kargolar çalışıyor mu?

İstanbul’da şiddetli kar yağışı sebebiyle yollar kapandı, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bazı personelin idari izinli sayılacağı açıklandı. Vatandaşlar ise bugün kargoların çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Peki, bugün kargolar açık mı? Bugün kargo gelir mi 25 Ocak? PTT açık mı? PTT bugün çalışıyor mu 25 Ocak!

Yeniakit Publisher
2022-01-25 10:02:00 -
PTT bugün açık mı? Kargolar çalışıyor mu?

İstanbul’da kar yağışı sebebiyle hayat adeta felç oldu. Vatandaşlar ise 25 Ocak Salı günü kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

PTT bugün açık mı? Kargolar çalışıyor mu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.

Kargo şirketleri ise 25 Ocak Pazartesi günü çalışıyor. Ancak olumsuz hava koşulları sebebiyle kargoların teslim sürecinin uzayabileceği belirtiliyor. İstanbul’da bazı yollar halen tam anlamıyla açılmadı. Bu sebeple kargonuzun teslimat sürecini internetten ya da kargo şirketlerini arayarak daha doğru bilgi edinebilirsiniz.

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