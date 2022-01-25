İstanbul’da kar yağışı sebebiyle hayat adeta felç oldu. Vatandaşlar ise 25 Ocak Salı günü kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor.

PTT bugün açık mı? Kargolar çalışıyor mu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.

Kargo şirketleri ise 25 Ocak Pazartesi günü çalışıyor. Ancak olumsuz hava koşulları sebebiyle kargoların teslim sürecinin uzayabileceği belirtiliyor. İstanbul’da bazı yollar halen tam anlamıyla açılmadı. Bu sebeple kargonuzun teslimat sürecini internetten ya da kargo şirketlerini arayarak daha doğru bilgi edinebilirsiniz.