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PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler?

PTT personel alımı ilanı yoğun ilgi görüyor. PTT 55 bin personel alımını KPSS'siz olarak gerçekleştireceğini daha önceden duyurmuştu. PTT 'ye personel olarak başvurmak isteyen vatandaşlar PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler? sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

09 Ekim 2019 Çarşamba 18:39
PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler?

PTT personel alımı ilanı yoğun ilgi görüyor. PTT 55 bin personel alımını KPSS'siz olarak gerçekleştireceğini daha önceden duyurmuştu. PTT 'ye personel olarak başvurmak isteyen vatandaşlar PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler? sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT 2019 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2019 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak.

PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler?

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

3) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

5) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

6) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

8) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

9) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

10) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

11) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

12) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 18:39
  1. ptt personel
  2. PTT personel alımı
  3. PTT 55 bin personel alım ilanı kapsamında ilk alımlar ne zaman olacak?
  4. ptt 55 bin personel alımı
  5. PTT 55 bin personel alımını ne zaman yapacak?
  6. PTT 55 bin personel memur alımı
  7. PTT 55 bin personel alımı başvuru şartları neler?

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