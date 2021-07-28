PSV'den Galatasaray maçı sonrası ilginç paylaşım
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda Galatasaray'ı evinde 5-1, deplasmanda 2-1 yenen PSV flaş bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV, temsilcimiz Galatasaray 'ı saf dışı bıraktı. İlk maçı evinde 5-1 kazanan, rövanşı ise 2-1 önde tamamlayan Hollanda ekibi, tur biletini kaptı. Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. turundan devam edecek. Sarı Kırmızılılar, 3. Ön Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.
"Küçük kulüp? Büyük sonuç."
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından Hollanda ekibinden flaş bir hamle geldi. Hollanda ekibi, rövanş maçının ardından resmi Twitter hesabından "Küçük kulüp? Büyük sonuç." paylaşımı yaptı.