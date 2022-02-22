Psikoz nedir? Psikoz belirtileri tedavi yöntemi

Son yıllarda yaşanan pek çok sağlık sorununun sebebi, belirtileri öncelikle internetten araştırılıyor. En çok merak edilen sorunlardan biri de psikozdur. Peki, psikozun belirtileri nelerdir?

Psikoz nedir?

Psikoz, düşünce ve duyunun ağır oranda bozulduğu zihin durumunu tanımlamakta kullanılan genel bir psikiyatri terimidir. Psikoz genellikle gençlik ile genç yetişkinlik çağı arasında gelişen, bireyin gerçeklik ile hayal arasında bağlantı kuramamasına sebep olan ve beynin bilgileri işleme sürecine etki eden bir dizi psikotik bozukluktan biridir. Psikoz vakaları gerçek olmayan şeylere inanırken, aslında var olmayan şeyleri kuruntu yapabilirler.

Psikoz belirtileri nelerdir?

Halüsinasyon

Sanrılar

Düşünce bozukluğu

Konsantrasyon bozukluğu

Ders notlarında veya performansta düşüş

Odaklanma ve mantıklı düşünmede sorunlar

Diğer bireylerin yakınında kuşkulu hissetmek veya rahat davranamamak.

Kişisel bakım ve hijyen hususlarında aksamalar yaşamak

Normale oranla daha fazla bireysel zaman geçirmek

Durumun gerektirdiğinden daha fazla duygusal tavırlar göstermek

Bazı durumlarda duygusuz davranmak

Diğerlerinden farklı şeyler görmek, duymak veya hissetmek

Diğer insanların söylediklerine aldırış etmemek

Normal olmayan düşüncelere inanmak

Arkadaş çevresinden veya aileden uzaklaşmak

Kendi kendini umursamamak

Düzgün düşünememek veya dikkat bozukluğu yaşamak

Psikoz nasıl tedavi edilir?

Psikoz tedavisinde uygulanacak bir tedavi kombinasyonu ve ilaç tedavisi desteği ile kişide var olan belirtilerde iyileşme görülebilmektedir. Siz ya da çevrenizdekiler benzer bir sorun yaşıyorsa; sağlıklarına kavuşmaları için onları bir uzmana yönlendirmek en doğrusu olacaktır.