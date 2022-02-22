Psikoz nedir? Psikoz belirtileri tedavi yöntemi
Son zamanlarda pek çok kişi ‘Psikoz’un ne olduğunu, belirtilerinin neler olduğunu araştırıyor. Peki, psikoz tedavi edilebilir mi? Psikoz belirtisi nedir nasıl anlaşılır?
Son yıllarda yaşanan pek çok sağlık sorununun sebebi, belirtileri öncelikle internetten araştırılıyor. En çok merak edilen sorunlardan biri de psikozdur. Peki, psikozun belirtileri nelerdir?
Psikoz nedir?
Psikoz, düşünce ve duyunun ağır oranda bozulduğu zihin durumunu tanımlamakta kullanılan genel bir psikiyatri terimidir. Psikoz genellikle gençlik ile genç yetişkinlik çağı arasında gelişen, bireyin gerçeklik ile hayal arasında bağlantı kuramamasına sebep olan ve beynin bilgileri işleme sürecine etki eden bir dizi psikotik bozukluktan biridir. Psikoz vakaları gerçek olmayan şeylere inanırken, aslında var olmayan şeyleri kuruntu yapabilirler.
Psikoz belirtileri nelerdir?
Halüsinasyon
Sanrılar
Düşünce bozukluğu
Konsantrasyon bozukluğu
Ders notlarında veya performansta düşüş
Odaklanma ve mantıklı düşünmede sorunlar
Diğer bireylerin yakınında kuşkulu hissetmek veya rahat davranamamak.
Kişisel bakım ve hijyen hususlarında aksamalar yaşamak
Normale oranla daha fazla bireysel zaman geçirmek
Durumun gerektirdiğinden daha fazla duygusal tavırlar göstermek
Bazı durumlarda duygusuz davranmak
Diğerlerinden farklı şeyler görmek, duymak veya hissetmek
Diğer insanların söylediklerine aldırış etmemek
Normal olmayan düşüncelere inanmak
Arkadaş çevresinden veya aileden uzaklaşmak
Kendi kendini umursamamak
Düzgün düşünememek veya dikkat bozukluğu yaşamak
Psikoz nasıl tedavi edilir?
Psikoz tedavisinde uygulanacak bir tedavi kombinasyonu ve ilaç tedavisi desteği ile kişide var olan belirtilerde iyileşme görülebilmektedir. Siz ya da çevrenizdekiler benzer bir sorun yaşıyorsa; sağlıklarına kavuşmaları için onları bir uzmana yönlendirmek en doğrusu olacaktır.