Psikoz nedir, belirtileri nelerdir?

Psikoz, insanların bazı özel durumlar yada hastalıklar nedeniyle gerçeklikle bağını kaybetmesi durumudur. Psikozda olanlar, sanrı veya halüsinasyonlar yaşarlar. Başkalarının görmediği şeyler görür, duymadığı sesler duyarlar ya da gerçekte doğru olmayan şeylere inanırlar.

Şizofren ve psikoz aynı mıdır?

Şizofreni bir beyin hastalığı olarak, psikoz ile benzer belirtiler göstermektedir. Duyguların kontrol edilememesi, gerçeğin değerlendirilmesinde problem, iletişim kurmada zorlanma gibi belirtiler, şizofreninin belirtileri arasında yer almaktadır.

Psikoz nedir?

Düşünce ve duygunun ağır bir şekilde bozulduğu zihin durumu olarak tanımlanan psikoz, kişinin halüsinasyonlar görerek, kişilik değişiklikleri yaşadığı psikolojik rahatsızlıklardan biridir.

Psikoz belirtileri

Birdenbire ortaya çıkmayan psikoz rahatsızlığı, genellikle bazı belirtilerle kendini hissettirmektedir. Psikoz belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Odaklanma ve mantıklı düşünmede problem,

Kişisel bakım ve hijyen konularında aksama,

Ders notlarında ya da günlük aktivitede düşüş,

Çevredeki insanların söylediklerini umursamamak,

Arkadaş çevresinden ve aileden uzaklaşmak,

Diğer zamanlara oranlara daha fazla bireysek takılmak,

Başkalarının yanında kendini güvende hissedememek ve rahat davranamamak,

Kendini önemsememek,

Gerektiğinden aşırı duygusal tavırlar sergilemek,

Dikkat bozukluğu,

Normal olmayan düşüncelere inanmak,

Bazı durumlarda duygusuzlaşmak,

Farklı şeyler duymak, görmek ya da hissetmek.

Bazı psikoz tedavi yöntemleri şunlardır;

-Hastanın Sakinleştirilmesi

-İlaç Tedavisi

-Terapi