İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 1 Temmuz 2021 itibariyle ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesi olması zorunluluğu getirildi. Psikoteknik belgesi olmayan sürücülere 1180 lira para cezası kesilecek. Peki, psikoteknik belgesi nereden nasıl alınır?

Psikoteknik belgesi nedir?

Psikoteknik belgesi, kişilerin bedensel ve psikolojik durumlarının sürücülük yapmaya elverişli olup olmadığını gösteren, psikolog ve simülatör eşliğinde gerçekleştirilen 1 saatlik bir testin ardından verilen bir belgedir.

Psiko-teknik Değerlendirmede İncelenecek Sürücü Özellikleri

Psikoteknik değerlendirmede sürücü özelliklerinden aşağıda belirtilen yetenekler bu amaçla geliştirilmiş bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülür;

1) Zihinsel Yetenek ve Beceriler

-Dikkat

-Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği

-Hız ve Mesafe Algılama

-Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme

-Şekil Algılamada Görsel Süreklilik

2) Psikomotor Yetenek ve Beceriler

-Tepki Hızı

-Koordinasyon Düzeyi

Psikoteknik belgesi kimler için zorunlu? Psikoteknik belgesi nereden nasıl alınır?

Psikoteknik belgesi ticari araç sürücüleri için zorunlu duruma geldi. Psikoteknik belgesi, İl Sağlık Müdürlüklerinin yetkilendirdiği merkezlerden alınıyor. Sürücüler yaklaşık bir, bir buçuk saatlik teste tabi tutuluyor. Simülatörle gerçekleşen testin ardından sürücüler aldıkları raporla bir psikiyatri uzmanına muayene olmak zorunda. Söz konusu belge ardından il ya da ilçe sağlık müdürlüklerince onaylatılmak zorunda.

Psikoteknik belgesi 170 ile 220 lira arasında değişen rakamlara alınıyor. Test ücreti il sağlık müdürlüklerinin belirlediği taban fiyat uygulamasına göre yapılıyor. Bu sebeple fiyatlar illere göre değişiyor. Test sonucunda başarısız olanlara ücretleri iade edilmiyor.

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