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Medya "Psikolojik sorunlu" Fikri'ye bak sen hele! Başörtüsü hazımsızı şimdi de bunu dedi
Medya

"Psikolojik sorunlu" Fikri'ye bak sen hele! Başörtüsü hazımsızı şimdi de bunu dedi

"Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur” deyip, daha sonra da "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" herzesini yumurtlayarak kendi kendisiyle çelişen Fikri Sağlar, "özgürlük" ve "adalet"ten dem vurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 11:51:00 -
"Psikolojik sorunlu" Fikri'ye bak sen hele! Başörtüsü hazımsızı şimdi de bunu dedi

 

 

"Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur” deyip, daha sonra da "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" herzesini yumurtlayarak kendi kendisiyle çelişen Fikri Sağlar, "özgürlük" ve "adalet"ten dem vurdu.

BirGün gazetesi yazarı Sağlar, "Hak ve özgürlüklere inanan, adaleti oluşturan ve siyasal yöneticileri sorgulayabilen hukuk devletine bağlı çağdaş ve modern ülkelerde, tek adam rejimi olmaz! Laik ve demokratik olmayan bir yönetim kabul edilmez… Bu nedenle “giden geleni aratır” anlayışına karşı dikkatli seçimler yapmalıyız! Muhalefetin çıkaracağı cumhurbaşkanı adayı, önce kendi partililerinden sonra da ittifaklardan onay almalı… Genel başkan olmak, cumhurbaşkanı adayı olmanın olası bir adımıdır. Ama toplumun ortak adayı olunduğu anlamına gelmez" diyerek "Senin hukuktan ne anladığını biz gayet iyi biliyoruz" dedirtti. 

 

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Yorumlar

ahmet kalanoglu

Bu başortu neden bırcok kısişi durdüyor anlamış degılım yalnız bazı partılerı secımde ıyıce bır dürttülecekler

Gültekin

Fikri Sağlar, ne olursunuz biraz düşünün, sizler yılların deneyimli siyasetçisi olarak niçin CHP veya bu zihniyette olan partiler yıllarca iktidar olamıyor, niçin öz eleştiri yapmıyorsunuz?, zihniyet olarak tuttuğunuz yol halkın hizmet yolu değildir, böyle devam ederseniz, kıyamete kadar iktidar olamazsınız, ülkemiz Müslüman bir ülke olduğunu unutmayınız, halk olarak bizlerin inancından kaynaklı örf ve adetlerimiz var, ahlakımız var, vicdanımız var, namusumuz var, örtmemiz veya gizlememiz gereken değerli hazinelerimiz var, bunları ulu orta sergilemek ne vicdana uygundur, ne de insanlığa uygundur.
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