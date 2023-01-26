"Psikolojik sorunlu" Fikri'ye bak sen hele! Başörtüsü hazımsızı şimdi de bunu dedi

"Kadınların giyimine karışanlar psikolojik sorunludur” deyip, daha sonra da "Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var" herzesini yumurtlayarak kendi kendisiyle çelişen Fikri Sağlar, "özgürlük" ve "adalet"ten dem vurdu.

BirGün gazetesi yazarı Sağlar, "Hak ve özgürlüklere inanan, adaleti oluşturan ve siyasal yöneticileri sorgulayabilen hukuk devletine bağlı çağdaş ve modern ülkelerde, tek adam rejimi olmaz! Laik ve demokratik olmayan bir yönetim kabul edilmez… Bu nedenle “giden geleni aratır” anlayışına karşı dikkatli seçimler yapmalıyız! Muhalefetin çıkaracağı cumhurbaşkanı adayı, önce kendi partililerinden sonra da ittifaklardan onay almalı… Genel başkan olmak, cumhurbaşkanı adayı olmanın olası bir adımıdır. Ama toplumun ortak adayı olunduğu anlamına gelmez" diyerek "Senin hukuktan ne anladığını biz gayet iyi biliyoruz" dedirtti.