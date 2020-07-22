Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik taban puanları 2020 başarı sıralaması
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik taban puanları 2020 başarı sıralaması. Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Üniversite hayalini gerçekleştirmek ve iyi bir bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler sınavda başarılı olmak için ter döktü. Sınavın sona ermesinin ardından istedikleri bölümlere yerleşmek isteyenler bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. İşte Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği, PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik taban puanları başarı sıralaması ve kontenjanları
YÖK atlas PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları 2020 ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği, PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Başarı Sıralamaları 2020. 2020 TYT–AYT (YKS)’ye girenler aşağıda yer alan 2019 PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları,Başarı Sıralaması, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik taban puanları 2020 başarı sıralaması
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
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