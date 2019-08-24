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Psikolojik Danışman yeniakit.com.tr’ye konuştu! ‘Kadın cinayetlerinin en büyük sebebi batı kaynaklı düzenlemeler’

Emine Bulut cinayetiyle yeniden gündeme gelen ‘kadına şiddet’ ve ‘kadın cinayetleri’ konusu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği adı altında sapkınlığın meşrulaştırılmasına yönelik faaliyetler gösteren Feminist dernekler için bir fırsat aracı haline getirilirken, yeniakit.com.tr’ye konuşan Psikolojik Danışman Veysel Kömürcü, “Kadına şiddetin en büyük nedeni; kadını erkeğin düşmanı ya da rakibi gibi göstermeye çalışan Batı kaynaklı düzenlemelerdir.” dedi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:10
Psikolojik Danışman yeniakit.com.tr’ye konuştu! ‘Kadın cinayetlerinin en büyük sebebi batı kaynaklı düzenlemeler’

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Kırıkkale’de yaşanan eş cinayeti ile yeniden gündeme gelen ‘kadına şiddet’ ve ‘kadın cinayetleri’ konusu Feminist sapkın derneklerin istismar aracı haline dönüştü. Bütün Türkiye’nin vicdanını yaralayan hunharca bir cinayeti kendi sapkın emellerine alet etmek isteyen sözde STK’ların tavrını, Psikolojik Danışman Veysel Kömürcü yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

Feminist akımlar kadını ve erkeği birbirine düşman hale getiriyorlar

Batı kaynaklı Feminist ideolojik akımların Müslüman Türk toplumunun aile ve kültür hayatını her geçen gün daha fazla yozlaştırdığına dikkat çeken Kömürcü, şöyle devam etti:

Aileye ve toplumsal yapıya bakış açımızı Hristiyan Avrupa’nın değerlerine yönelttiğimizden beri huzurmuz kalmadı. Burada konu sadece belli kesimler üzerinden bu bozucu akımların propagandasının yapılması değil. Esas sorun; bu akımların siyaset üzerinden kanuni bir düzenleme aracı olarak topluma dayatılmasıdır. Bugün nesli ifsat projesi olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramını Müslüman Türk toplumuna özümsetmeye çalışıyorlar. Peki ne var bu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesinde, amaç ne? Fıtratı bozarak Allah’ın lanetlediği livata ve benzeri sapkınlığın yaygınlaştırılması ve meşrulaştırılması amacı taşıyor. Kadını erkeğin karşısına bir rakip, hatta bir düşman olarak çıkartıp aile bütünlüğünü hedef alıyorlar. Pozitif ayrımcılık adı altında sinsi bir ayrımcılık paradigması oluşturuyorlar. Kadın ve erkeği birbirine düşman hale getiren bu hukuki ve toplumsal düzen, aile hayatını bozarak toplumu yozlaştırıyor. Kadına yönelik şiddetin artmasının en önemli nedeni kendi kültürümüze aykırı yapılan yasal düzenlemelerdir. Konuyu sadece ‘kadın cinayetleri’ olarak değerlendirmek, sorunun bütününü görmemizi zorlaştırır. Esas sorun görünen olayların arka planında yatıyor. Bu alanlara eğilmemiz lazım.

Vicdan ve merhametini yitirmiş Batı toplumu bize örnek olamaz

Yıllardır Batı değerleri üzerinden bir toplumsal dönüşüm yapılmaya çalışıldığını vurgulayan Kömürcü, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

Batı toplumlarına bakıldığında; nüfus artış hızı negatife gerilediği, bireyler arasında yardımseverlik ve dayanışmanın kaybolduğu, aile kurumunun bitme noktasına geldiği, doğan çocukların birçoğunun babasının belli olmadığı vahim bir tablo görüyoruz. Toplum olarak özendiğimiz Hristiyan Batı, bugün zararlı alışkanlıkların, uyuşturucunun ve alkolün batağında bir hayat yaşıyor. Birçok olumsuz konuda istatistik olarak Türkiye’den çok daha kötü durumda. Vicdan ve merhamet kavramı yok olmuş durumda. Gözünün önünde can çekişen bir insana bile hiç kimse el uzatmıyor. ‘Batı toplumlarında aile kurumu neden bitti’ sorusunun cevabını buralarda aramak lazım. Yasal düzenlemelerle ve Feminist akımlarla kendi toplumlarını ve aile yapılarını bozdular. Ve bugün bu sonuçla karşılaştılar. Bize de aynı yöntemi dayatmak istiyorlar. Bu anlamda vicdan ve merhametini yitirmiş Batı toplumları bize örnek olamaz.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:10
  1. Kırıkkale
  2. kadına şiddet
  3. kadın cinayetleri
  4. Feminist sapkın dernekler
  5. Müslüman Türk toplumu
  6. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

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