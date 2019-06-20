Psikolojik Danışman Veysel Kömürcü yorumladı: Yıldırım organik, İmamoğlu plastik

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Politikacıların siyasi görüntüsü kadar insani görüntüsü de seçmenler tarafından dikkate alınırken, Türkiye’deki seçmenlerin büyük çoğunluğu samimi siyasetçileri daha çok beğeniyor. 23 Haziran seçimleri öncesi İstanbul adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen TV programı, seçmenler için her iki adayın da samimiyet ve kişiliği ile ilgili önemli bilgiler ortaya koydu. Yıldırım ve İmamoğlu’nun davranışlarını değerlendiren Psikolojik Danışman Veysel Kömürcü, “Özetle Yıldırım organik, İmamoğlu plastik bir görüntü sergiliyor.” diye konuştu.

İmamoğlu sıvı gibi; bulunduğu kabın şeklini alıyor

Ekrem İmamoğlu’nun beden dilini analiz eden Psikolojik Danışman Veysel Kömürcü, “İmamoğlu’nun yüzündeki her ifade daha önce çalışılmış bir rol olduğu izlenimi veriyor. Gülümsemesinin altında gözlerine yansıyan bir zorakilik var. Karşısındakinden tepki aldığı anda yüzündeki gülümseme azalırken, kavgacı ruh hali daha da belirginleşiyor. Cevap vermekte zorlandığı durumlarda kaşını ve gözünü yukarıya kaldırarak göz temasından kaçıyor. İnsanlar genelde hissettiklerinin dışında bir cevap vermek zorunda kaldıklarında böyle davranırlar. El, kol ve beden hareketlerinde de çalışılmış bir rol izlenimi var. Bazan sinirlerine hakim olamadığı durumda gerçekçi bir yüze bürünüyor. Çalışılmış beden dilinde son derece sempatik ve sıcakkanlı insan görünümü varken, çok agresif olduğu anlarda tahammülsüz bir kişilik olduğu ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

Yıldırım’ın herkesle iletişim kurabilen esprili bir yapısı var

Psikolojik Danışman Veysel Kömürcü, Ak Parti Adayı Binali Yıldırım’ın beden dilini ise şöyle analiz etti:

“Binali Yıldırım’ın o bilindik politikacı imajından çok farklı bir görüntüsü var. Bir kere çok esprili ve pozitif bir insan. Her yaştan insanlarla çok çabuk kaynaşabiliyor ve keyifli bir ortam oluşturabiliyor. Kızdığı anlar, endişeli olduğu durumlar, keyifli, hüzünlü veya heyecanlı olduğu durumlar beden diline aynen yansıyor. Yıldırım bunları gizleme gereği duymuyor. İçinden geçenleri muhataplarına nazik bir dille ifade ediyor ve bu anlamda samimi bir kişilik profili sergiliyor. Her insan çocuklarla samimi iletişim kuramayabilir ama Binali Yıldırım bunu çok iyi başarıyor. Jest ve mimiklerinde çocuksu bir yön de var. O çocuksuluk aslında Sayın Yıldırım’a o samimi ve cana yakın havayı katan şey. Tartışma programında kendinden emin, samimi ve içten bir görüntü verdi.”

İmamoğlu plastik, Yıldırım organik

Batı’da ve ABD’de politikacıların beden dili eğitimleriyle ilgili özel dersler aldığını biliyoruz. Çünkü Batı’da gerçek karakter ve kişiliğinizin bir önemi yoktur. Muhataba karşı nasıl bir görüntü vermek gerekiyor buna bakarlar. O yüzden beden dili eğitimleriyle gerçek kişiliğini ortaya koymadan istenen davranış modellerini sergilemeyi öğrenirler. Bunun sonucunda da insanlar arasında güven duygusu gelişmemiştir. Pragmatist bir hayat tarzı bütün Batı toplumlarında yerleşmiş davranış modellerini ortaya koyar. Türkiye’de ve Doğu toplumlarında ise insanlar kendi gerçek karakterleriyle var olurlar. Politikacılarda bir miktar bu durumun aksi davranışlar gözlemlense de genelde gerçek kişiliğine uygun davranış profili ortaya koyan politikacılar daha çok beğenilir ve takdir edilir. Bu anlamda değerlendirildiğinde; Sayın Binali Yıldırım’ın daha çok yerel kültüre yatkın bir karakter olduğu, samimi davranışlar sergileyen organik bir kişilik olduğunu söyleyebilirim. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun davranışlarının ise profesyonel ‘İmage Maker’lar tarafından tasarlandığını gözlemliyorum. En kısa haliyle İmamoğlu için ‘Plastik’, Yıldırım için ise ‘Organik’ tanımlaması çok yerinde bir tanımlama olur.”