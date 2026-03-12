Psikolojik Alan: Sosyal Medya 

Günümüzde sosyal medya devletlerin “dezenformasyon” alanı haline geldi. Sosyal medya’nın olumlu tarafı olduğu kadar olumsuz tarafı da vardır. Artık savaşlar sadece askeri, ekonomi, siyasi yapılmıyor, propaganda ile de yapılıyor. Büyük devletler sosyal medyayı Psikolojik Operasyonları için de kullanıyor. Bir toplumu etkileme, yönetme, yönlendirme amaçlı iyi bir araçtır. Özellikle de kargaşa ortamı yapmak, insanları organize etmek için bir araçtır. Örnek verecek olursak “Arap Baharı.”

Arap Baharı ekonomik krizle başladı. Halk ekonomik sıkıntıları nedeniyle sokaklara çıktı. Büyük devletlerin Ortadoğu’daki hesaplaşması ve petrol arayışı nedeniyle sosyal medya üzerinden halkı daha provoke ederek süreç siyasi darbe ile sonuçlandı. Sosyal medyanın etkisi büyük oldu. Mısır, Tunus, Irak, Libya, Fas’a kadar sıçrayan siyasi, toplumsal ve ekonomi krizdir. İslâm dünyasında olduğu için bunun adı “Arap Baharı” oldu. 11 Eylül saldırılarının katkısı da büyük bu sürece...

Sosyal medya üzerinden hızlı bir şekilde organize olan ve darbeye götüren sürece şahit olduk. Birçok gizli teşkilatları sosyal medyayı psikolojik operasyonları için kullanmayı tercih ediyor. Algı operasyonu için en iyi yöntem budur!

Gizli teşkilatları için sosyal medya önemli nedeni medya ve psikolojik operasyonları için araçlardan bir tanesidir. Yukarıda da dediğimiz gibi dezenformasyon gizli teşkilatların en büyük psikolojik operasyon aracıdır. Gizli servislerin en önemli çalışma yöntemlerinden birisi “dezenformasyondur.” Bu faaliyet, toplumu ve düşmanı sahte bilgilerle manipüle ederek aldatma, yönlendirme, gerçekleri saptırma, sulandırma, inandırıcılığını bozma, yanlış bilgilerle inancı kuvvetlendirme ya da zayıflatmak.

Bu faaliyetler daha çok sosyal medya aracılığıyla yapılıyor. Bu daha en güçlü silâh televizyon, kitap, gazete, dergi, radyodur. Demokrasi ülkeler dezenformasyon alanında her türlü saldırı yoluna açık bulunmaktadır. Bazı ülkelerde neden daha fazla demokrasi istediklerini anladınız m? Fazla özgürlük olursa Gizli Teşkilatlar daha fazla operasyon çekebilsin.

Dezenformasyon saldırısına en maruz kalan ülke Türkiye’dir. Birçok bölgede oyunları bozarak, kendi millî politikasını uyguladığı için emperyalist güçleri rahatsız ettiği için hedef alıyorlar. İnstagram , Twitter(X), Facebook gibi sosyal medya mecralarında kullanmak için ciddî derecede insan eğitmektedir. Bunları ülkelere operasyon çekmek için kullanmaktadır. Bu elemanlar sayesinde seçimlere etki edip ülkenin kaosa sürüklenmesini sağlayabiliyorlar.

Savaş sadece sahada yapılmaz. “Silahsız” bir savaş alanıdır sosyal medya...

NOT: İran’da yaşanan kaosta, sosyal medyanın etkisi büyüktür. Çünkü organize olmanın aracıdır sosyal medya.