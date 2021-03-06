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Yerel Psikoloğa silahlı saldırı
Yerel

Psikoloğa silahlı saldırı

Kadıköy’de bir sitede yaşayan psikolog Orhan Taruk, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından vuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 06:55:00 -
Psikoloğa silahlı saldırı

Olay, Kadıköy Kozyatağı’nda bulunan bir sitenin önünde saat 04.00 sıralarında yaşandı. Orhan Taruk isimli psikolog, iddiaya göre akrabası olduğu öğrenilen Ş.A. ve bir şahıs ile, yaşadığı sitenin önünde bir süre konuştu. Taruk daha sonra şahısların lüks otomobiline bindi. Otomobil yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra 4, 5 el silah sesi duyuldu. Ş.A.’nın silahından çıkan kurşunlarla bacağından yaralanan Taruk sitenin kapısından içeri girdi ve güvenlikten polisi aramasını istedi. Yaralana Taruk evine kaçarken saldırgan şahıslar da sitenin önüne gelerek bir süre hakaret ve tehditlerde bulundu, ardından oradan uzaklaştı. Taruk, olay yerine sevk edilen ambulans ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ş.A. ile diğer saldırgan şahıs ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olaya tanık olan güvenlik görevlisi Sinan Demirci, “Oturuyordum, dışarı çıktı. Siyah araç geldi, ona bindi, gittiler. 50 metre ileride silah sesi duydum. Baktım, koşa koşa geliyor. Adamlar peşinden birkaç tane sıktılar. İki kişilerdi. Biri silahla uğraştı. Orhan bey koştu gitti. Polisi ara dedi. Baktım adamlar geliyor bu tarafa doğru. Ben de kapıyı örttüm. Adamlar sonra gittiler. Bacağından yaralanmış” dedi.

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