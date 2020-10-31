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Aktüel Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Yıldırım: "Pandemi insanlarda stres ve belirsizlik haline neden oldu"
Aktüel

Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Yıldırım: "Pandemi insanlarda stres ve belirsizlik haline neden oldu"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:54:13 -
Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Yıldırım: "Pandemi insanlarda stres ve belirsizlik haline neden oldu"

EDİRNE (AA) - İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanlarda stres ve belirsizlik haline neden olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Yıldırım, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğince online olarak düzenlenen 19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde "Pandemi Günlerinde Ruh Sağlığı" konulu sunum yaptı.

Yıldırım, Kovid-19 salgının yarattığı krize tüm dünyanın hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Salgının insanlar üzerinde stres ve belirsizlik haline neden olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Pandemi gibi durumlarda belirsizlik durumu giderek artar. Pandeminin başında tüm evlerde bir korku başladı. 'Bize de bulaşacak mı, ölümler olacak mı?' gibi düşünceler oldu. Bu sıkıntılar belirsizlik halini daha da artırdı. Pandemi insanlarda stres ve belirsizlik haline neden oldu." dedi.

Tüm dünyada etkisini ağır şekilde gösteren Kovid-19 salgınının insanları yıprattığını vurgulayan Yıldırım şunları kaydetti:

"Elbette normal yaşamda bir şiddet olayı ve ölüm insanı derinden etkiler. Ancak bir felakete tanıklık etmek, geleceğini bildiğimiz bir felakete tanıklık edecek olmak hepimizi korkutur. Ölüme tanıklık etmek insanı en çok acıtan kısımlardan biri. Hekimlerin buradaki durumu daha acıdır. Büyük felaketler sırasında bilip de tanıklık etmek ruhsal hasarı daha çok verebiliyor.

Kovid'e yakalanıldığında ve hasta olunduğunda ilk olarak nereden bulaştığı stresi oluyor. İnsanlar kaynağını bilmek istiyor. Bir diğer noktada hastanede yanında olamamak. En sıkıntılı anlarda yakınlarının yanında olamamak sıkıntı verici bir durum. Diğer taraftan insanlar kendi hayatta kalma mücadelelerini veriyor. İşte bu çaresizlik ve karantina süreci insanları derinden etkiliyor."




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