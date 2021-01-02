Psikiyatri tedavisi gören hasta yangın çıkardı! Korku dolu anlar
İzmir’de psikiyatrik tedavi gören bir hasta, kaldığı odada yatağını ateşe verdi. Yangın paniğe neden olurken alevler büyümeden kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 09.30 sıralarında İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Amatem Binası’nın 5. katında çıktı. Psikiyatrik tedavi gören bir kişi, kaldığı odasındaki yatağını ateşe verdi.
Yatağın yanmaya başlamasıyla beraber hastane binası içerisine dumanlar yayıldı. Dumanlar kısa süreli paniğe sebep olurken, dumanı gören hastane çalışanları, itfaiye ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine hastaneye 4 itfaiye aracı sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, yangından zarar gören kimse olmadı.