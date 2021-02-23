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Spor PSG'ye 700 bin Euro para cezası
Spor

PSG'ye 700 bin Euro para cezası

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'e (PSG), ödemeleri geciktirdiği için 700 bin Euro ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 04:30:00 -
PSG'ye 700 bin Euro para cezası

Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumundan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce malzemeleri aldığı firmalara ödemeleri geciktirdiği için PSG'ye 700 bin avro ceza kesildiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise cezaya itiraz edildiği ancak kabul edilmediği bildirildi.

Fransa'da ödemeleri geciktiren kulüp, kurum ve şirketlere 375 bin-2 milyon avro arasında ceza veriliyor.



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