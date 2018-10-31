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PSG'nin yıldızı Neymar, 6 yıl ceza alabilir

Fransız devi Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar'ın 2013'te Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu süreçle ilgili yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 6 yıl hapis cezası alabileceği iddia edildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 17:57
PSG'nin yıldızı Neymar, 6 yıl ceza alabilir

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar hakkında İspanyol basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

Ülkede çıkan haberlerde 26 yaşındaki yıldız futbolcunun 2013'te Santos'tan Barcelona'ya transfer olduğu süreçle ilgili yolsuzluk suçlamalarından ötürü 6 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi.

İspanyol basını, mahkemenin Neymar ile ilgili dosyayı Kriminal Daire'ye gönderdiğini ve bunun da dava açısından ciddi bir dönüm noktası olduğunu yazdı.

Geçtiğimiz yıl söz konusu suçlamalarla ilgili yargılanmasına karar verilen Neymar, şu ana kadar hakim karşısına çıkmadı.

Söz konusu iddialarla ilgili yıldız futbolcu ve Barça'nın başkanı Josep Maria Bartomeu hakkında Ocak 2014'te soruşturma başlatılmıştı.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 17:57
  1. Paris Saint Germain (PSG)
  2. Neymar
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