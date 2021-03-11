PSG'li Mbappe, Messi'nin rekorunu kırdı
PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 25 gole ulaşan en genç isim olma unvanını Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'den aldı.
Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 4-1 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırladı. Rakibi ile 1-1 berabere kalan PSG, adını çeyrek finale yazdırdı.
Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadelede PSG'nin golünü atan Fransız yıldız Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
Mbappe (22 yaş 80 gün), Devler Ligi tarihinde 25 gole ulaşan en genç isim olma unvanını, Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'nin elinden aldı. Messi, Nisan 2010'da 22 yaş 286 günlükken 25 gole ulaşmıştı.
Öte yandan ilk maçta "hat-trick" yapan Kylian Mbappe, attığı bu golle bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya 4 gol atan ilk oyuncu olarak da tarihe geçti.
Bir rekor da Messi'den
37. dakikada attığı harika golle maça denge getiren Messi ise 29 golle turnuvanın son 16 turunda ağları en fazla sarsan oyuncu rekorunu kırdı.