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Spor PSG'li kaleci Keylor Navas'tan Real Madrid itirafı
Spor

PSG'li kaleci Keylor Navas'tan Real Madrid itirafı

Futbol kariyerine Fransız devi Paris Saint Germain'de sürdüren Keylor Navas'tan Real Madrid itirafı geldi. 24 yaşındki Kosta Rikalı kaleci, Real Madrid'de oynarken bazı insanların bana tam olarak inanmadığını hissettim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 16:30:00 -
PSG'li kaleci Keylor Navas'tan Real Madrid itirafı

Paris Saint-Germain'in kalecisi Keylor Navas, Real Madrid'deki günlerinde kulübün tam desteğini hissetmediğini itiraf etti.

Navas, PSG'nin resmi dergisine yaptığı açıklamada, "Paris'teki herkesin sevgisini hissediyorum. Real Madrid'de oynarken bazı insanların bana tam olarak inanmadığını hissettim. Real Madrid taraftarlarına, bana gösterdikleri koşulsuz destek ve takım değiştirmiş olmama rağmen bugün hala gösterdikleri için sonsuza dek minnettar kalacağım. Madrid'deki takım arkadaşlarım da bana her zaman inandılar" dedi.

Kosta Rikalı kaleci, "Geldiğimde, Iker'den daha iyi olduğumu ve kariyerimin ondan daha başarılı olacağını kanıtlamaya çabalamadım. Sadece çok çalışmak, alçakgönüllülükle ve elimden gelenin en iyisini yapmak için bana verilen fırsatı en iyi şekilde değerlendirme çabasındaydım" şeklinde sözlerini sürdürdü.

5 yıl Real Madrid forması giydi

Keylor Navas, Real Madrid'deki son sezonunda ise Chelsea'den transfer edilen Belçikalı kaleci Thibaut Courtois ile rekabete girmişti. 34 yaşındaki kaleci, 2014-2019 yılları arasında olmak üzere 5 yıl eflatun beyazlıların formasını giydikten sonra Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.

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