PSG'den tarihi skor! 9-0
PSG Fransa Lig 1'in 21.haftasında kendi seyircisi önünde Guingamp'ı 9-0 gibi farklı skorla mağlup edip 3 puanın sahibi oldu.20 Ocak 2019 Pazar 11:47
Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, Parc des Princes'te konuk ettiği Guingamp'a gol olupyağdı. PSG, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'nin "hat-trick" yaptığı maçta kendisini Fransa Lig Kupası'ndan eleyen rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Ev sahibi ekibin diğer gollerini Neymar (2) ve Thomas Meunier kaydetti.
PSG, bu galibiyetle puanını 53'e çıkarırken, son sıradaki Guingamp 14 puanda kaldı.
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