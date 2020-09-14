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Spor PSG'den ligde üst üste ikinci mağlubiyet
Spor

PSG'den ligde üst üste ikinci mağlubiyet

Olympique Marsilya, deplasmanda PSG'yi 1-0 mağlup ederek ligde rakibi karşısında 9 yıl sonra kazandı - Maçın uzatma anlarında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den 3, Olympique Marsilya'dan 2 futbolcu kırmızı kart gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-14 00:17:51 -
PSG'den ligde üst üste ikinci mağlubiyet

ANKARA (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), yeni sezonun ikinci maçında sahasında Olympique Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 31. dakikada Florian Thauvin'in golüyle kazanan konuk ekip, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Olympique Marsilya, ligde 2011'den beri yenemediği PSG karşısında 9 yıl sonra galip gelmeyi başardı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa, Olympique Marsilya'dan ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart gördü.

Ligdeki ilk maçında Lens'e 1-0 yenilen son şampiyon PSG, ikinci maçta da 3 puanla tanışamadı.

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