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PSG'den Guingamp'a gol yağmuru

- Fransa Ligi'nde oynanan maçta lider Paris Saint-Germain, sahasında Guingamp'ı 9-0 mağlup etti

19 Ocak 2019 Cumartesi 21:12
PSG'den Guingamp'a gol yağmuru


İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Guingamp'ı 9-0 yendi.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'nin "hat-trick" yaptığı maçta kendisini Lig Kupası'ndan eleyen rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin diğer gollerini Neymar (2) ve Thomas Meunier kaydetti.

PSG, bu galibiyetle puanını 53'e çıkarırken, son sıradaki Guingamp 14 puanda kaldı.


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 21:12
  1. Edinson Cavani
  2. Guingamp
  3. Kylien Mbappe
  4. Ligue 1
  5. Paris Saint-Germain

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