PSG'den Guingamp'a gol yağmuru - Fransa Ligi'nde oynanan maçta lider Paris Saint-Germain, sahasında Guingamp'ı 9-0 mağlup etti



İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 21. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Guingamp'ı 9-0 yendi. Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani'nin "hat-trick" yaptığı maçta kendisini Lig Kupası'ndan eleyen rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibin diğer gollerini Neymar (2) ve Thomas Meunier kaydetti. PSG, bu galibiyetle puanını 53'e çıkarırken, son sıradaki Guingamp 14 puanda kaldı.



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