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Spor PSG'den, Fenerbahçe'ye haber var! Bakalım şimdi ne olacak?
Spor

PSG'den, Fenerbahçe'ye haber var! Bakalım şimdi ne olacak?

Yeniakit Publisher
2023-08-04 12:58:00 -
PSG'den, Fenerbahçe'ye haber var! Bakalım şimdi ne olacak?

Fenerbahçe, PSG'den ayrılacak olan Kosta Rikalı eldiven Keylor Navas için harekete geçti. Fransız kulübü, Navas ile anlaşmaları halinde sarı-lacivertlilere transferde kolaylık sağlayacaklarını bildirdi.

Fenerbahçe, PSG'den ayrılacak olan Kosta Rikalı eldiven Keylor Navas için harekete geçti. Fransız kulübü, Navas ile anlaşmaları halinde sarı-lacivertlilere transferde kolaylık sağlayacaklarını bildirdi.

Yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de bir numaralı aday Hırvatistan Milli Takımı'nın file bekçisi Dominik Livakovic... İşini sağlama almak isteyen sarı-lacivertli yönetim, B planı olarak Kosta Rika Milli Takımı'nın da kalesini koruyan Keylor Navas'ı belirledi. Haber7.com'a göre; 

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique'nin yeni sezon planlamasında yer almayan 36 yaşındaki kaleci için hem Fransız ekibiyle hem de Keylor Navas'la temasa geçildi.

Livakovic transferinin olmama ihtimaline karşılık Navas için Paris Saint-Germain ile görüşen Fenerbahçe, Fransız ekibinden "oyuncuyla anlaşın bizde sorun yok" cevabını aldı.

Keylor Navas da Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Fenerbahçe'nin kaleci transferi kısa süre içinde netleşecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Paris St. Germain takımında forma giyen Keylor Navas, 15 Aralık 1986 tarihinde dünyaya gelmiştir. 185 cm boyunda ve 80 kilo olan Keylor Navas, Kosta Rikalıdır. Paris St. Germain ile toplam 108 maça çıkan Keylor Navas, 87 gole engel olamadı. Deneyimli file bekçisi tam 50 maçta ise kalesini gole kapadı.

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