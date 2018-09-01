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PSG yıldızlarıyla yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nimes'i 4-2 mağlup etti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 21:18
PSG yıldızlarıyla yendi

Başkent temsilcisi, 36. dakikada Neymar ve 40. dakikada Angel Di Maria'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Ev sahibi ekibin 63. dakikada Antonin Bobichon ve 71. dakikada Teji Savanier'in penaltı golleriyle skora dengeyi getirdiği mücadelede PSG, 77. dakikada Kylian Mbappe ve 90+2. dakikada Edinson Cavani'nin attığı gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe ile Nimes forması giyen Teji Savanier, kırmızı kart gördü.

Sezona dört maçını da kazanarak başlayan PSG, gelecek hafta sahasında Saint-Etienne'i ağırlayacak.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 21:18
  1. Fransa Birinci Futbol Ligi
  2. Nimes
  3. Paris Saint-Germain

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