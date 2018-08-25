PSG yıldızlarıyla yendi
Paris Saint-Germain, Cavani, Mbappe ve Neymar'ın golleriyle Angers'i 3-1 mağlup etti.25 Ağustos 2018 Cumartesi 22:05
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) üçüncü haftasında oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Angers'i 3-1 yendi.
İlk iki haftayı kayıpsız geçen Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, sahasında Angers'i ağırladı.
Uruguaylı yıldızı Edinson Cavani'nin 12. dakikadaki golüyle öne geçen PSG, 51. dakikada Kylian Mbappe ve 66. dakikada Neymar'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Konuk takımın tek golünü 21. dakikada penaltıdan Thomas Mangani kaydetti.
PSG, gelecek hafta deplasmanda Nimes ile karşılaşacak.
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