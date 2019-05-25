PSG, Tuchel ile devam edecek Fransa temsilcisi PSG, Alman teknik adam Thomas Tuchel'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını duyurdu

ANKARA (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), teknik direktör Thomas Tuchel'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Alman teknik adamın performansından memnun kalındığı ve sözleşme süresinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. PSG'de 2018 yılının mayıs ayında göreve başlayan Thomas Tuchel, bu sezon takımına ligde şampiyonluk yaşatırken, Fransa Süper Kupası'nı da kaldırdı. Paris temsilcisi, bu sezon ligde şampiyonluğa uzanmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda, Fransa Kupası'na ise finalde veda etmişti.

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