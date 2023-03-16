PSG taraftarından sinsi 19 Mart planı! Messi'ye büyük şok... Bakalım sonuçları ne olacak?

Arjantinli süperstar Lionel Messi, Ligue 1'de pazar günü oynanacak Rennes karşılaşmasında zor anlar yaşayabilir. PSG taraftarı, oyuncuyu yuhalamaya hazırlanıyor.

Bazı PSG Ultras üyeleri sosyal medyada, "Bu pazar Messi'ye ıslık çalacağız" şeklinde paylaşımlarda bulunuyor.

Mart ayı ortalarında Arjantinli futbolcunun sözleşme yenilemeden yoluna devam etmesi, tartışmalara sebep oluyor.

Messi yuhalanacak

Collectif Ultras Paris'in bazı üyeleri; Messi'nin, sahada gösterdiklerine kıyasla çok yüksek bir maaşı olduğunu düşünüyor. Bu şekilde düşünen taraftarlar, Messi'yi pazar günü oynanacak Rennes maçında yuhalamaya hazırlanıyor.

Ultras üyelerinden biri konuyla ilgili verdiği demeçte, "Bu gruba katıldığınızda bir gizlilik belgesi imzalıyorsunuz. Pazar günü için ne hazırladığımıza dair daha fazla ayrıntı veremem." ifadelerini kullandı.

Messi'yi ne bekliyor?

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Christophe Galtier'in öğrencileri, Ligue 1'in 28. haftasında pazar akşamı saat 19.05'te Rennes'i konuk edecek.

PSG taraftarlarının bir kısmının Messi'ye karşı nasıl bir protesto hazırladığı merak konusu.