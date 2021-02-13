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Spor PSG sahasında Nice'i devirdi
Spor

PSG sahasında Nice'i devirdi

Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sahasında Nice'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 21:29:00 -
PSG sahasında Nice'i devirdi

Ligue 1'in 25. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Nice'i konuk etti. Ev sahibi takım, 22. dakikada Julian Draxler ve 76. dakikada Moise Kean'in attığı gollerle 2-1 galip geldi. Nice'in golünü 50. dakikada Rony Lopes kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan ve 54 puana ulaşan PSG, maç fazlası ve averajla Lille'in önünde liderliğe yerleşti. Nice ise 29 puanda kaldı.

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