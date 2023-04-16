PSG, Orkun Kökçü'yü istiyor

Relevo'nun haberine göre, milli futbolcumuzun Paris Saint-Germain'in transfer listesinde yer aldığı aktarıldı. Fransız temsilcisinin, transfer için ilk temaslara başladığı kaydedildi.

Feyenoord forması altında başarılı bir grafik çizen 22 yaşındaki futbolcunun adı, PSG dışında Arsenal, Benfica, Manchester United ve bazı Premier Lig ekipleriyle de anılıyor. Bu sezon Feyenoord'da 39 maça çıkan Orkun, 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Hollanda ekibi ile sözleşmesi 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden başarılı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.