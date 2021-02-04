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Spor PSG, Nimes'i 3 golle devirdi
Spor

PSG, Nimes'i 3 golle devirdi

Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında evinde Nimes'i 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 04:55:00 -
PSG, Nimes'i 3 golle devirdi

Geçen hafta liderliği Lille'e kaptıran PSG, küme düşme hattındaki Nimes'i ağırladı.

Ev sahibi takım, 18. dakikada Di Maria ve 36. dakikada Sarabia'nın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında PSG, Kylian Mbappe ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 3-0 kazandı.

Bu skorla PSG puanını 48'e yükseltti, Nimes ise 15 puanda kaldı.

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