  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Binance'dan flaş 'Ethereum' açıklaması!
Terör örgütüne şafak operasyonu! Gözaltılar var
Denizli'de korkutan deprem
Silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Spor PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı
Spor

PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı

Fransa Kupası finalinde Monaco'yu 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) kupanın sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 07:36:00 -
PSG, Monaco'yu 2 golle yenerek Fransa Kupasını kazandı

Stade de France'da oynanan Fransa Kupası final karşılaşmasında PSG ile Monaco karşı karşıya geldi.

PSG, Icardi'nin 19. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 81. dakikasında Kylian Mbappe farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmanın sonucunu belirledi: 2-0.

Böylece PSG, kupayı 14'üncü kez müzesine götürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadeleyi stadda izledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'in evine operasyon görüntüleri iftirayı ortaya çıkardı
Gündem

Sedat Peker'in evine operasyon görüntüleri iftirayı ortaya çıkardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in "Kadın polis yoktu, eşimin çamaşırlarını erkek polise arattınız" iftirasını yalanlayarak oper..
Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması
Dünya

Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum" dedi. ..
Anketlerde yüzde 1 bile alamayan Davutoğlu'ndan güldüren sözler! 'Cumhurbaşkanı olmak isterim'
Siyaset

Anketlerde yüzde 1 bile alamayan Davutoğlu'ndan güldüren sözler! 'Cumhurbaşkanı olmak isterim'

Anketlerde oy oranı yüzde 1 bile çıkmayan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay