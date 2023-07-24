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Spor PSG, Mbappe teklifini kabul etti
Spor

PSG, Mbappe teklifini kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-07-24 21:37:00 -
PSG, Mbappe teklifini kabul etti

Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teklifini PSG kabul etti.

Psg, Al Hilal'in Mbappe için yaptığı 300 milyon euro teklifi kabul etti. Fransız oyuncunun Real Marid'e transfer olmak istediği biliniyor.

PSG teklifi kabul etti

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Hilal yöneticileri Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e 300 milyon euro önerdi. İngiliz basınında Sky Sports, PSG'nin bu teklifi kabul ettiğini öne sürdü.

700 milyon euro

Öte yandan CBS'ten James Benge'nin haberine göre; Al Hilal, PSG'ye sunduğu 300 milyon euro'luk teklifin yanı sıra Kylian Mbappe'ye yıllık 700 milyon euro maaş kazanacağı bir teklifte bulundu.

Real Madrid'e gitme şansı da var

Haberde ayrıca Mbappe'ye sunulan teklifin 1 yıllık olacağı ve Mbappe'nin gelecek yaz Real Madrid'e gitme isteğine olanak sağlayan bir sözleşme sunulacağı öne sürüldü.
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