Dün alınan sürpriz sonuçların ardından bugün de merak konusu olan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadeleleri, PSG Manchester United maçı ile devam edecek. Avantaj, ilk maçta United'ı Old Trafford'ta 2-0 yenen Paris ekibinde olacak. Peki, PSG Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

PSG Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde PSG, Manchester United ile karşılaşacak. 6 Mart Çarşamba günü(Bugün) saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 ve Bein Sports Max HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

PSG Manchester United maçı istatistikleri

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı evinde iki ya da daha farklı yenilgiyle kapatan hiçbir takım tur atlayamadı (0/34).

Evinde oynadığı son 16 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Paris Saint-Germain (10G 5B), tek yenilgisini geçtiğimiz sezon bu turda Real Madrid'den aldı (1-2).

PSG deplasmanına çıkan son altı İngiliz takımı galip gelemedi. Bu statta maç kazanmaya başaran son İngiliz kulübü, Jose Mourinho yönetimindeki Chelsea (Eylül 2004'te 3-0).

İngiltere ile Fransa takımları arasında Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşen son beş eşleşmenin dördünde bir ust tura geçen taraf Fransızlar oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçında 35 gol atan PSG, son beş karşılaşmada ise kalesini gole kapatamadı.

Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son 10 maçın sadece birini kazanabilen Manchester United (3B 6M), tek galibiyetini Olympiakos'u 3-0 yenerek aldı (Mart 2014). United'ın deplasmandaki son eleme turu galibiyeti ise Nisan 2011'de geldi (2-0 vs Schalke).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki maçı kaybeden Manchester United (1-2 vs Valencia & 0-2 vs PSG), Mart 2005'ten bu yana bu turnuvada üst üste üç yenilgi almıyor.

Manchester United'ın Avrupa kupaları tarihinde toplam skor olarak aldığı en farklı eşleşme turu mağlubiyeti üç gollü (1957/58 Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finalinde 2-5 vs Milan & 1991/92 Kupa Galipleri Kupası son 16 turunda 1-4 vs Atletico Madrid).

Paris Saint-Germain forveti Kylian Mbappe, İngiliz takımlarına karşı sahaya çıktığı yedi Şampiyonlar Ligi maçının altısında gol sevinci yaşadı (toplam 6 gol). Bu turnuvada 14 golü bulunan Mbappe'den önce, 21 yaşına gelene kadar en fazla gol atan isim Karim Benzema'ydı (12).

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son dokuz maçta sadece bir gol atan Marcus Rashford, tek golünü son karşılaşmada Valencia filelerine gönderdi. Rashford, PSG ile oynanan ilk maçta rakip kaleye isabetli şut çekebilen tek Manchester United oyuncusuydu.