PSG maçı ne zaman hangi kanalda? PSG-Brest maçı ne zaman, saat kaçta? PSG maçı özet
Fransa Lig 1'de, Paris Saint Germain (PSG), Brest ile karşı karşıya gelecek. Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) sahasında Brest'i konuk edecek. Ev sahibi ekip galip gelip haftayı lider kapatmak isterken, konuk takım alt sıralardan kurtulmayı planlıyor. Peki; PSG-Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilgiler....
Paris Saint Germain (PSG), Fransa Lig 1'de Brest ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu keyifli müsabakayı merakla bekliyor.
Fransa Ligue 1'in 7. hafta karşılaşmasında PSG ile Brest kozlarını paylaşacak. Mücadelenin tüm detayları...
PSG BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
PSG ile Brest arasında oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 ve beIN Sports Max'ten canlı yayınlanacak.
PSG-BREST MUHTEMEL 11'LER
PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe, Neymar.
Brest: Bizot; Duverne, Dari, Chardonnet, Herelle, Brassier; Magnetti, Belkebla, Lees-Melou; Honorat, Slimani.
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