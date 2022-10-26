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Spor PSG gol olup yağdı
Spor

PSG gol olup yağdı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 5. hafta maçında PSG sahasında Maccabi Haifa'yı 7-2'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 02:09:00 -
PSG gol olup yağdı

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları, TSİ 22.00 maçları ile devam etti.

Fransız ekibi PSG, sahasında konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'yı 7-2 yenerek gollü bir akşam geçirdi.

PSG'ye galibiyeti getiren yıldızları Messi (2), Mbappe (2), Neymar, ve Soler oldu. Bir gol de Goldberg'in kendi kalesine atması ile geldi.

Konuk ekibin 2 sayısı ise Abdoulaye Seck ile geldi.

Bu galibiyetin ardından puanını 11 yapan PSG liderlik koltuğunda yer aldı. Maccabi ise 3 puanla son sırada kaldı.

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