PSG gol olup yağdı
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 5. hafta maçında PSG sahasında Maccabi Haifa'yı 7-2'lik skorla yendi.
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları, TSİ 22.00 maçları ile devam etti.
Fransız ekibi PSG, sahasında konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'yı 7-2 yenerek gollü bir akşam geçirdi.
PSG'ye galibiyeti getiren yıldızları Messi (2), Mbappe (2), Neymar, ve Soler oldu. Bir gol de Goldberg'in kendi kalesine atması ile geldi.
Konuk ekibin 2 sayısı ise Abdoulaye Seck ile geldi.
Bu galibiyetin ardından puanını 11 yapan PSG liderlik koltuğunda yer aldı. Maccabi ise 3 puanla son sırada kaldı.