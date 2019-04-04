PSG, Fransa Kupası finalinde
- Paris Saint-Germain, Nantes'ı 3-0 mağlup ederek Fransa Kupası finalinde Rennes'in rakibi oldu04 Nisan 2019 Perşembe 00:02
ANKARA (AA) - Paris Saint-Germain (PSG), Nantes'ı 3-0 yenerek Fransa Kupası'nda finale yükseldi.
Fransa Kupası yarı finalinde, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımları PSG ile Nantes karşılaştı.
Ev sahibi PSG, Verratti'nin 29 ve Mbappe'nin (penaltıdan) 85 ve Dani Alves'in 90+2'nci dakikadaki golleriyle maçı 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Kupayı son 4 yıldır müzesine götüren PSG, finalde Rennes'in rakibi oldu.
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