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Spor PSG deplasmanda kazandı
Spor

PSG deplasmanda kazandı

PSG deplasmanda Marsilya'yı 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 03:30:00 -
PSG deplasmanda kazandı

Ligin 24. haftasının son karşılaşmasında Marsilya, PSG'yi ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 9. dakikada Kylian Mbappe ve 24. dakikada Mauro İcardi'nin attığı gollerle konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede iki takımdan da gol sesi çıkmadı ve PSG mücadeleyi 2-0 kazandı.

Marsilya'da Payet, 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu skorla PSG puanını 51'e yükselterek lider Lille'in 3 puan gerisinde 3. sırada kaldı. Marsilya ise 33 puanda 9. sırada yer alıyor.

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