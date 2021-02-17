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Spor PSG deplasmanda Barcelona'yı parçaladı
Spor

PSG deplasmanda Barcelona'yı parçaladı

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında PSG, Barcelona'yı 4-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 01:52:00 -
PSG deplasmanda Barcelona'yı parçaladı

Devler Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçlarından ikisi oynandı. Kendi evinde Paris Saint Germain'i ağırlayan Barcelona ağır bir yenilgi aldı.

Mbappe şov yaptı

Maçta adeta şov yapan PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'nin 3 golü ve Moise Kean'in 70'te attığı kafa golüyle PSG deplasmanda Barcelona'yı 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Barcelona'nın tek golünü ise 27. dakikada penaltıdan Lionel Messi attı.

Rövanş 10 Mart'ta

PSG, evinde oynayacağı rövanş mücadelesi için büyük bir avantaj sağladı. Rövanş maçı 10 Mart'ta Parc des Princes'te oynanacak.

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