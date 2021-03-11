PSG, Barcelona'ya diz çöktürdü
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçta Barcelona'yı 4-1 yenen PSG maçın rövanşında Barcelona ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale çıktı.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Paris Saint-Germain (PSG) ile Barcelona karşı karşıya geldi. PSG, deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında Barcelona ile 1-1 berabere kalıp çeyrek finale yükseldi.
Paris'teki maçta ev sahibi ekip, Kylian Mbappe'nin 30'daki penaltı golüyle öne geçti. 37'de sahneye çıkan Barcelonalı Lionel Messi skoru eşitledi.
Messi'nin 45+3'tu kullandığı penaltı atışında PSG kalecisi Keylor Navas gole izin vermedi. Maç 1-1 bitti.
PSG bu skorla Barcelona'yı eleyip adını çeyrek finale yazdırdı.