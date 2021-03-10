PSG Barcelona maçı kaç kaç? PSG Barcelona maçından canlı özet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşında herkesin gözü, İspanya'da 4-1 kazanan PSG'nin, Fransa'da Barcelona'yı konuk ettiği mücadelede. Lionel Messi ve arkadaşları, bir kez daha imkansızı istiyor. 2016-2017 sezonunda iki takım yine son 16 turunda eşleşmişti. İlk maçı 4- 0 kazanan PSG'yi o dönem Arda Turan'ın da oynadığı maçta Barça, Nou Camp'ta 6-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

PSG Barcelona maçı kaç kaç?

PSG 1 - 1 Barcelona

43'

Frikik! Parc des Princes Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Barcelona.

42'

Kylian Mbappe, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Paris şehrinde skor değişmedi.

42'

Sergio Busquets çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Parc des Princes Stadı'nda skorda değişiklik yok.

41'

Barcelona PSG yarı sahasında faul kazanıyor.

39'

Rakip yarı sahada gol arayan Barcelona şimdi taç atışı kullanacak.

38'

Sarı kart gören oyuncu Frenkie de Jong

38'

PSG kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

37'

Gol pasını veren isim Pedri.

37'

1:1

Gol! Barcelona beraberlik golünü bulan takım. Parc des Princes Stadı'nda golü atan oyuncu Lionel Messi. 1-1.

36'

Antoine Griezmann çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Parc des Princes Stadı'nda skorda değişiklik yok.

35'

Oyuncu değişikliği! Barcelona takımında giren oyuncu Junior Firpo, çıkan oyuncu Oscar Mingueza.

35'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

35'

Parc des Princes Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Ousmane Dembele. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

34'

Taylor,Anthony Barcelona için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı PSG yarı sahasına yerleşmiş durumda.

33'

Hakem serbest atışa karar veriyor. PSG atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

33'

PSG rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

32'

Top auta çıkıyor. PSG oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

31'

1:0

Gol! Kylian Mbappe takımını penaltı atışıyla öne geçiren oyuncu. Paris şehrinde skor şimdi 1-0.

30'

Sarı Kart! Orta hakem Taylor,Anthony elini cebine atıyor ve sarı kartını Clement Lenglet (Barcelona) için kullanıyor. Bu kart Clement Lenglet için, gelecek maçta cezalı durumda olacağı anlamına geliyor.

29'

Penaltı! PSG takımı penaltı kullanacak.

27'

Maçın hakemi Taylor,Anthony, PSG takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

26'

Hakem Taylor,Anthony PSG hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

26'

Faul! Ev sahibi takım rakip sahadan atışı kullanacak.

25'

Sarı kart! Oscar Mingueza maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

24'

Lionel Messi, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Paris şehrinde skor değişmedi.

23'

Taylor,Anthony PSG yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Barcelona atışı kullanacak taraf.

23'

Taç. Kullanacak takım Barcelona. PSG yarı sahasında gol için yüklenen Deplasman Takımı taç atışını kullanacak.

23'

Sergino Dest kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

22'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

22'

Maçın hakemi Taylor,Anthony, Barcelona takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

21'

Parc des Princes Stadı'nda Deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

19'

Gole yaklaşan takım Barcelona oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Ousmane Dembele. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

18'

Taylor,Anthony PSG lehine frikik veriyor. Ev sahibi takım kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

18'

Korner kazanan takım Barcelona. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Lionel Messi.

18'

Barcelona takımının Oscar Mingueza ile kaleye çektiği şut, PSG savunmasından dönüyor.

17'

PSG takımında Kylian Mbappe kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

17'

Parc des Princes stadında, Barcelona takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

14'

PSG kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

14'

PSG kendi yarı sahasında taç kullanacak.

14'

Taylor,Anthony taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip PSG.

13'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

13'

Ousmane Dembele şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Parc des Princes Stadı'nda skor değişmedi.

12'

Lionel Messi şut! Top PSG defansından dönüyor.

11'

Ousmane Dembele çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

9'

Aut atışını kullanacak takımPSG.

9'

Parc des Princes Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Lionel Messi ancak isabet yok.

8'

Maçın hakemi, sarı kartını Layvin Kurzawa için kullandı.

8'

Frikik! Parc des Princes Stadı'nda hakemin düdüğü tehlikeli bölgeden kullanılacak frikik için çalıyor. Deplasman Takımı için önemli bir gol şansı.

7'

PSG kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Barcelona.

7'

Taylor,Anthony autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

7'

Barcelona takımında Sergio Busquets kafa vuruşu ile topu ağlara göndermeye çalıştı ancak isabetli bir vuruş olmadı.

7'

Barcelona takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Lionel Messi.

5'

Barcelona rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışı kullanacak.

5'

Barcelona hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Lionel Messi. Top savunmadan dönüyor.

5'

Parc des Princes Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Barcelona.

5'

Idrissa Gueye yaptığı kafa vuruşunda isabet bulamıyor.

4'

Frikik! PSG atağında hakem serbest vuruş kararı veriyor. Barcelona kalesinde tehlike!

4'

Rakip yarı sahada gol arayan PSG şimdi taç atışı kullanacak.

3'

Top auta çıkıyor. Barcelona oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

3'

İsabetsiz bir kafa vuruşu! Rakip kalede şansını deneyen oyuncu Marquinhos ancak yaptığı kafa vuruşu kaleyi bulmuyor. Parc des Princes Stadı'nda PSG takımının skoru değiştirme girişimi sonuç vermedi.

3'

Parc des Princes stadında, Julian Draxler sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

1'

Hakem Taylor,Anthony düdüğünü çalıyor ve Deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Barcelona kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

Mauricio Pochettino sahaya süreceği kadroyu açıkladı.

Parc des Princes Stadı'ndaki mücadele [59] seyirci tarafından takip edilmekte.

1'

Ve maçın hakemi maçı başlatan düdüğü çaldı.

PSG 3 maçtır üstüste kazanıyor.

Barcelona 4 maçtır üstüste kazanıyor.

Birinci ayağın sonuçları:Barcelona - PSG 1-4.