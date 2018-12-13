PSG attı, Borussia Dortmund tuttu





İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - UEFA Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonunda fileleri 17 kez havalandıran Paris Saint-Germain (PSG), bu sezon grup aşamasının en skorer takımı oldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta oynanan 96 maç sonunda en fazla gol atan takımlar sıralamasının ilk basamağında, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle C Grubu'nu zirvede tamamlayan PSG yer aldı.

Hücum hattı Edinson Cavani, Neymar ve Kylian Mbappe'den oluşan PSG, rakip fileleri 17 kez sarstı. Fransa kulübü, ortalama 2,86 golün kaydedildiği 2018-19 Şampiyonlar Ligi gruplarında, maç başına 2,83 gole ulaştı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en fazla gol atan takımlar şöyle sıralandı:

Takım Attığı gol 1 PSG (Fransa) 17 2 Manchester City (İngiltere) 16 3 Bayern Münih (Almanya) 15

Porto (Portekiz) 15 5 Barcelona (İspanya) 14





- Borussia Dortmund 2 gol yedi





En az gol yiyen ekipler sıralamasının zirvesinde, kalesinde 2 gol gören Borussia Dortmund yer aldı.

Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Club Brugge ve Monaco'nun bulunduğu A Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle lider bitirdi. Ayrıca Monaco ile E Grubu'nda yer alan AEK, ikişer golle grup karşılaşmalarının en az gol atan ekipleri oldu.

H Grubu'nda ilk iki sırayı alan Juventus ve Manchester United ile Galatasaray'ın da bulunduğu D Grubu'nda ikinciliği elde eden Schalke 04, yedikleri 4'er golle en az gol yiyen ekipler sıralamasında ikinciliği paylaştı.

Grup aşamasının en az gol yiyen takımları şunlar:

Takım Yediği gol 1 Borussia Dortmund (Almanya) 2 2 Manchester United (İngiltere) 4

Juventus (İtalya)

4 Schalke 04 (Almanya) 4

- En gollü maçlar





PSG'nin sahasında Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği C Grubu karşılaşması, grup aşamasının en gollü maçı oldu.

Manchester City'nin evinde Shakhtar Donetsk'i 6-0 mağlup ettiği F Grubu mücadelesi, en farklı biten maç kategorisinde ilk sıraya yerleşti.

Öte yandan Kızılyıldız, yediği 17 golle gruplarda kalesinde en fazla gol gören takım olarak da kayıtlara geçti.





- En golcüsü Lewandowski





Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski, 8 golle grup aşamasının en skorer futbolcusu olmayı başardı.

Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi 6, Roma'dan Bosna Hersekli Edin Dzeko, Ajax'tan Sırp Dusan Tadic, Hoffenheim'dan Hırvat Andrej Kramaric, PSG'den Brezilyalı Neymar, Porto'dan Malili Moussa Marega ve Juventus'tan Arjantinli Paulo Dybala, grup maçlarında 5'er gol buldu.

Şampiyonlar Ligi'nde birçok rekoru elinde bulunduran Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo ise bu sezon grup karşılaşmalarında bir gol kaydetti.





- Gruplarda 275 gol atıldı





Futbolseverler, 2018-19 sezonunun grup maçlarında 275 gol izledi.

Bu rakam, 306 golle grup maçları rekorunun kırıldığı geçen sezonun gerisinde kaldı.







