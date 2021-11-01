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Dünya Psaki'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya

Psaki'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 03:23:00 -
Psaki'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yazılı açıklamasında aile bireylerinden birinde Kovid-19 tespit edildiği için ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa seyahatine katılmadığını belirten Psaki, "Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri kendimi karantinaya aldım ve Kovid-19 için PCR aracılığıyla yaptırdığım test negatif çıktı. Ancak bugün Kovid-19 testim pozitif çıktı." ifadesini kullandı.

Psaki, çarşamba gününden bu yana Biden veya Beyaz Saray personelinin kıdemli üyeleriyle yakın temasta bulunmadığını bildirdi.

Biden ile en son salı günü, iki metreden uzaktan ve maskeli bir şekilde toplantıya katıldığını aktaran Psaki, "Aşı sayesinde sadece hafif semptomlar yaşıyorum ve bu da evden çalışmaya devam etmemi sağlıyor." ifadesine yer verdi.

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