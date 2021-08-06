Provokatörlere inat Jandarma milletinin yanında!

YENİ AKİT / ANKARA

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken sosyal medya üzerinden ‘Bu devletin askerleri nerede’ diyerek kahramanlarımızın yangına karşı verdiği mücadeleyi görmezden gelenlere inat Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabı üzerinden izleyenleri duygulandıran bir video yayınladı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından “Söz konusu vatansa, bizim için yorulmak yok” başlığı ile sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan videoda Türkiye’de yaşanan orman yangınlarında kahraman Mehmetçiklerimizin nasıl canla başla mücadele ettiği gösterildi. Ayrıca videoda canını dişine takan kahramanların mağdur olan vatandaşlara el uzattığı görüntülere yer verildi. Ayrıca video’nun üzerine açıklama yazan Jandarma Genel Komutanlığı, “Jandarma Genel Komutanlığı olarak, ülkemizin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen orman yangınlarına, büyük bir kararlılık ve inançla, tüm imkânlarımızla beraber müdahale etmeye devam ediyoruz...” ifadeleri kullanıldı.