  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Provokatörler uslanmıyor! Çıplak arama yalanına sarılacak kadar alçaldılar
Gündem

Provokatörler uslanmıyor! Çıplak arama yalanına sarılacak kadar alçaldılar

Gözaltına alınanların çoğunun öğrenci bile olmadığı Boğaziçi Üniversitesi provokatörlerinin avukatı Ezgi Önalan 'katil polis' diyerek hedef aldıkları emniyet mensuplarına çirkin ifadelerle iftira attı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 23:02:00 -
Provokatörler uslanmıyor! Çıplak arama yalanına sarılacak kadar alçaldılar

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokatörlerden şu ana dek 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların büyük bir bölümü öğrenci bile çıkmazken protestolara yasa dışı örgütlerin destek verdiği ortqaya çıktı. Yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan protestocuların avukatı Ezgi Önalan ise çirkin iftiralarla emniyet mensuplarını hedef aldı.

Çıplak arama yalanına sarıldılar

Öğrencilerin avukatlarından Ezgi Önalan, öğrencilerin ifadesini alınmaya başlandığını duyurarak, şunları söyledi:

"Dün gözaltına alınan müvekkillerimizin ifadelerine başlandı. Bugün alınan müvekkillerle ise henüz görüşemedik. Dün çıplak arama dayatmasını dile getirmiştik, yalnız çıplak aramanın bununla sınırlı olmadığını ve çok fazla kişiye dayatıldığını, kiminde başarılı olunduğunu öğrendik. Müvekkillerimizin ifade işlemleri sırasında bu hususları da dile getiriyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Binali Yıldırım'ın evinde yangın
Siyaset

Binali Yıldırım'ın evinde yangın

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın İstanbul Tuzla'daki evinde yangın çıktı. Evin çatısında çıkan yangın, itfaiy..
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya öğrencilerden büyük saygısızlık
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya öğrencilerden büyük saygısızlık

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından protesto edilen Prof. Dr. Melih Bulu, öğrencilerin arasına girdi. 'Katil polis' ..
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı CHP ve HDP'nin de kışkırtma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay