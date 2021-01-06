Provokatörler uslanmıyor! Çıplak arama yalanına sarılacak kadar alçaldılar

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokatörlerden şu ana dek 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların büyük bir bölümü öğrenci bile çıkmazken protestolara yasa dışı örgütlerin destek verdiği ortqaya çıktı. Yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan protestocuların avukatı Ezgi Önalan ise çirkin iftiralarla emniyet mensuplarını hedef aldı.

Çıplak arama yalanına sarıldılar

Öğrencilerin avukatlarından Ezgi Önalan, öğrencilerin ifadesini alınmaya başlandığını duyurarak, şunları söyledi:

"Dün gözaltına alınan müvekkillerimizin ifadelerine başlandı. Bugün alınan müvekkillerle ise henüz görüşemedik. Dün çıplak arama dayatmasını dile getirmiştik, yalnız çıplak aramanın bununla sınırlı olmadığını ve çok fazla kişiye dayatıldığını, kiminde başarılı olunduğunu öğrendik. Müvekkillerimizin ifade işlemleri sırasında bu hususları da dile getiriyoruz."