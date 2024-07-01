Provokatörler sosyal medyada! Bu sefer Türk askerinin görüntüsünü kullandılar

Kayseri'deki tacizi kullanan provokatörler halkı kışkırtarak olaylar çıkmasına neden oldu. Yine aynı provokatörler Suriye'de ortaya çıkarak Türkiye plakalı araçlara saldırdı. Sosyal medya provokatörleri de devreye girerek kışkırtma girişiminde bulundu.

Sosyal medyada, “Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler” başlığıyla servis edilen bir videonun TSK ile Suriye Milli Ordusu’nun PKK/YPG’ye karşı ortak operasyonlarından birinin ardından çekilen geçmiş tarihli bir video olduğu ortaya çıktı.

Videoyu dolaşıma sokan provokasyon hesapları yalan haberleri silme telaşına düştü.