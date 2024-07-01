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Gündem Provokatörler sosyal medyada! Bu sefer Türk askerinin görüntüsünü kullandılar
Gündem

Provokatörler sosyal medyada! Bu sefer Türk askerinin görüntüsünü kullandılar

Yeniakit Publisher
2024-07-01 22:45:00 -
Provokatörler sosyal medyada! Bu sefer Türk askerinin görüntüsünü kullandılar

Kayseri ve Suriye'de meydana gelen olayları kışkırtan provokatörler sosyal medyada cirit atıyor.

Kayseri'deki tacizi kullanan provokatörler halkı kışkırtarak olaylar çıkmasına neden oldu. Yine aynı provokatörler Suriye'de ortaya çıkarak Türkiye plakalı araçlara saldırdı. Sosyal medya provokatörleri de devreye girerek kışkırtma girişiminde bulundu.

Sosyal medyada, “Türk askerine ÖSO bayrağı öptürdüler” başlığıyla servis edilen bir videonun TSK ile Suriye Milli Ordusu’nun PKK/YPG’ye karşı ortak operasyonlarından birinin ardından çekilen geçmiş tarihli bir video olduğu ortaya çıktı.

Videoyu dolaşıma sokan provokasyon hesapları yalan haberleri silme telaşına düştü.

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