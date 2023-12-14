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Gündem Provokatör sorguda! Starbucks'a silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı!
Gündem

Provokatör sorguda! Starbucks'a silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-12-14 01:16:00 - 2023-12-14 01:37:02

Adana'da Starbucks şubesine yönelik silahlı saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Katillere desteği sebebiyle Starbucks'a boykot sürerken, Adana'da provakatif bir eylem gerçekleşti.

Starbucks firmasının İsrail'e desteğini öne süren bir zanlı Starbucks’a müşteriler içeride bulunduğu sırada pompalı tüfekle ateş açtı. Şahıs ardından iş yerini yerle bir etti. Zanlının saldırı esnasında “Filistin’de çocuklarının kanları akıyor burayı boşaltın" diye bağırdığı öğrenildi.

Kimsenin yaralanmadığı olayda bölgeden geçmekte olan bir sivil polis şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Zanlı O.G.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
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