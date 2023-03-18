Provokatör Arif Kocabıyık milletvekili adayı oldu! İşte partisi
Yaptığı provokasyon dolu sokak röportajlarıyla tanınan sözde tarafsız gazeteci Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den Antalya milletvekili aday adayı oldu.
Seçim tarihinin netleşmesinin ardından partiler milletvekili aday adaylığı sürecini resmen başlattı. Milletvekili aday adaylığına başvuran bazı isimler ise görenleri hayrete düşürdü.
Milletvekili aday adaylığı kapsamında 14 Mayıs seçimleri için başvuru yapan isimlerden biri de Sokak röportajlarında hükümeti karalamak için provokatif sorular soran sözde 'tarafsız gazeteci' Arif Kocabıyık oldu. Kocabıyık İYİ Parti'den Antalya milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.
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