Provokasyonun merkezi Ekşi Sözlük

Yavuz Selim İstanbul

Topluma nefret pompalayan trollerin kanalizasyonuna dönüşen Ekşi Sözlük’ün, Ankara Altındağ’daki mülteci provokasyonda da korkunç rol üstlendiği tespit edildi. “Sokaklara dökülmek için ne bekliyorsunuz” denilerek ayaklanma çağrısı yapılmasının ardından Ekşi Sözlük’teki provokasyon tam gaz devam ediyor. Hadisenin ilk saatlerinde Ekşi Sözlük’te “Halk mülteci konusunda er ya da geç sokağa inecek siz de göreceksiniz” ifadesine yer verildiği öğrenildi. Yorumlarda olayların Türkiye’ye yayılması gerektiğine ilişkin kan donduran ifadelerin yer aldığı belirlendi.

“Halk sokağa inecek”

Ekşi Sözlük’te olay gecesi şu provokasyon yorumlarına yer verildi:



l “Provokasyon kelimesini kullanana bıçağı saplayacaksın. Bıktık lan sizin provokasyona gelmeyin lafınızdan. Bu halk mülteci konusundan er ya da geç sokağa inecek siz de göreceksiniz.”

l “Ne yazık ki ‘umarım büyüyerek yayılır’ dediğim hadise.”

“Çakı atın, molotof atın!”

l “Yok mu a... k... bi molotof kokteyli? Hep bize karşı kullanıldı. Şimdi kullanma sırası bizde”



l “Çakı atın, molotof atın o... çocuklarına, tohumuna para mı saydık?”



l “Selamünaleyküm diyenden bile irrite olan ben, en yobazıyla bile kol kola girer bu bu a... çöl farelerini s... etmek için uğraşırım. Hepsi s... gidecek utanmaz arlanmaz p..ler”



l “Umarım daha da büyür ve eylemler ülkenin her yerinde gerçekleşir.”



l “Bu kaçak Suriyelilerin hiçbiri masum değil anlayın artık. Biri bir şey yapıyorsa birini öldürüyorsa o mahalledeki diğer Suriyelilerin haberi olmadığını mı sanıyorsunuz. Muhtemelen başına taş gelen o çocuğun babasının da çok masum olduğunu düşünmüyorum ki o evi taşlamışlardır. Evet bir babanın suçunu çocuk çekmemeli ancak arada kaynama gibi durumları da o ailede olayı yapan kişi düşünmeli. Eğer bu olayların olmasını istemiyorlarsa adam gibi yaşamayı, adam gibi davranmayı öğreneceklerdi (ki o boyut çoktan geçti defolup gitmeleri gerekiyor)”



l “Umarım o bölgede yaşayan kişilerin aydınlanmasını sağlayacak bir durum olmuştur. Kimi sorumlu tutacaklarını biliyorlar. Her şerde bir hayır vardır derler, belki de bu sefer gerçekten kurtulacağız hepsinden, kim bilir.”



l “Şunlara mülteci, sığınmacı demeyin. Bayramda ülkesine bayramlaşmaya giden, kız beğenip buraya getirip evlenen mülteci mi olur. Hepsi kaçak insan başka insan değil. Türk kültürüne uygun değiller. Yallah Arabistan’a çıkan tepki gösteren herkes adamdır.”



l “Gram acımadığım görüntüler. Bu yurdunu s.. kansızları hem bizden daha rahat yaşayacaklar hem de karımızı kızımızı taciz edecek, insanımızı öldürecekler öyle mi? Yok öyle yağma. bir şekilde bu o.... kendi memleketlerine geri göndermek farz oldu artık. Yeter s... Suriyelisini de Afganını da Türkiye demeye bin şahit lazım a...”

“Provokasyona gelin”

l “Provakasyona gelin dediğim görüntülerdir. Salak salak tipler toplanmış gelmeyin diyor. Salak herif, çocuk ölmüş. Provokasyona gerek mi var? Zaten bunların olması için koskoca bir sebep var.”



l “Helal olsun devam edin işte bu.. Böyle tepkiler olmazsa, bu işler düzelmez, keşke şu an yanınızda olsam...”